Порывистый ветер, преимущественно сухо и до +26°C: прогноз погоды на 17 мая от Натальи Диденко.
В среду, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура в большинстве областей поднимется до +26 градусов и только на западе составит +20...+23
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", - написала она.
По ее словам, дожди, местами с грозами возможны на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве температура воздуха в ночь на 17 мая составит +12...+14 градусов, а днем ожидается +24...+25 градусов. Дождь маловероятен.
- Ранее синоптик прогнозировала незначительное похолодание на севере Украины.
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