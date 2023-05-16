Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", - написала она.

По ее словам, дожди, местами с грозами возможны на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве температура воздуха в ночь на 17 мая составит +12...+14 градусов, а днем ожидается +24...+25 градусов. Дождь маловероятен.