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Порывистый ветер, осадки маловероятны: прогноз погоды на 28 декабря от Натальи Диденко

27 декабря, 2022 вторник
15:07
Общество

28 декабря в большинстве областей существенных осадков не предполагается. Будут увеличивать влажность разве что туманы и порывистый ветер

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В восточных областях, в Полтавской, Сумской, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь. Однако уже днем будет больше плотной облачности, чем каких-либо существенных осадков.

Влажная погода будет сопровождаться завтра порывистым ветром западного направления, который будет достигать значений сильного.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5, на Юге +3+8 градусов.

В Киеве 28 декабря существенные осадки маловероятны. Западный ветер ожидается порывистым, временами сильного. Ночью в столице около нуля, завтра днем 1+3 градуса.

Завершение старого года и начало нового обещают быть тёплыми, без серьезных осадков, с температурой воздуха +3+9 градусов.

В целом, Украина в среду окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления.

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Киевщина
прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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