Порывистый ветер, но без осадков: прогноз от Наталки Диденко на выходные
12 и 13 ноября на территории Украины прогнозируется порывистый ветер, дождей или снега - не обещают, температура днем ожидается +8 - +13 градусов
Об этом информирует синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .
12-13 ноября в Украине антициклон Charly приведет к сухой, бездождевой, бесснежной погоде во всех наших областях.
Температура воздуха еще останется комфортной, как для этого климатического времени, в течение дня ожидается +8 - +13 градусов, в Крыму до +12 - +15 градусов. Даже в ночные часы будет где-то в пределах +3 – +8 градусов.
Западный и Северо-Западный ветер обещает быть порывистым выходным.
В Киеве в субботу и воскресенье также ветер ожидается порывистым. Однако осадков не предполагается.
Температура воздуха в столице еще будет достаточно высокой, днем около +10 - +12 градусов.
С понедельника-вторника в Украину заходит воздух с более низкими градусами. Ожидается похолодание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное