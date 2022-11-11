Порывистый ветер, но без осадков: прогноз от Наталки Диденко на выходные

Об этом информирует синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .

12-13 ноября в Украине антициклон Charly приведет к сухой, бездождевой, бесснежной погоде во всех наших областях.

Температура воздуха еще останется комфортной, как для этого климатического времени, в течение дня ожидается +8 - +13 градусов, в Крыму до +12 - +15 градусов. Даже в ночные часы будет где-то в пределах +3 – +8 градусов.

Западный и Северо-Западный ветер обещает быть порывистым выходным.

В Киеве в субботу и воскресенье также ветер ожидается порывистым. Однако осадков не предполагается.

Температура воздуха в столице еще будет достаточно высокой, днем около +10 - +12 градусов.

С понедельника-вторника в Украину заходит воздух с более низкими градусами. Ожидается похолодание.

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