Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .

Теплее всего будет на Западе и Юге Украины, +12…18 °С. На остальной территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +9…14 °С. В ночь на 22 октября она понизится до 0…+5 °С. Ночью 23 октября станет теплее - до +7…12 °С.

В Киеве 22 октября следует ожидать сухую погоду, а на 23 октября синоптик прогнозирует осадки, которые прекратятся во второй половине дня. Максимальная температура воздуха будет составлять +10…13 °С, а с 24 октября достигнет +14…16 °С.

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