Порывистый ветер и +18 °С: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 22 октября
Украинцам в течение 22 октября следует ожидать порывистый ветер, сухую погоду и +18 °С
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
Теплее всего будет на Западе и Юге Украины, +12…18 °С. На остальной территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +9…14 °С. В ночь на 22 октября она понизится до 0…+5 °С. Ночью 23 октября станет теплее - до +7…12 °С.
В Киеве 22 октября следует ожидать сухую погоду, а на 23 октября синоптик прогнозирует осадки, которые прекратятся во второй половине дня. Максимальная температура воздуха будет составлять +10…13 °С, а с 24 октября достигнет +14…16 °С.
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