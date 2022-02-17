Порывистый ветер, дождь и облака, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 18 февраля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.



Почти во всех областях Украины будет преобладать влажная, облачная и ветреная погода. Также ожидаются неравномерные осадки. Температура воздуха будет составлять +3...+7°C.



На Западе Украины будет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10°C.



Север также накроет дождь. Температура воздуха будет составлять +4...+6°C.



На Востоке следует ожидать облачную и сухую погоду, а также +3...+5°C.



В Центре страны пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+7°C.



На юге будет облачная погода. Осадков синоптик не прогнозирует. Температура воздуха достигнет +8...+10°C.



В Крыму будет сухая и облачная погода и +9...+11°C.



В Киеве будет дождь преимущественно ночью на 18 февраля и утром. Днем осадки прекратятся. Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре. Температура воздуха будет составлять +4...+7°C.

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