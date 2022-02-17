Порывистый ветер, дождь и облака, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 18 февраля
18 февраля в Украине будут дождь, порывистый ветер и +11°C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
Почти во всех областях Украины будет преобладать влажная, облачная и ветреная погода. Также ожидаются неравномерные осадки. Температура воздуха будет составлять +3...+7°C.
На Западе Украины будет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10°C.
Север также накроет дождь. Температура воздуха будет составлять +4...+6°C.
На Востоке следует ожидать облачную и сухую погоду, а также +3...+5°C.
В Центре страны пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+7°C.
На юге будет облачная погода. Осадков синоптик не прогнозирует. Температура воздуха достигнет +8...+10°C.
В Крыму будет сухая и облачная погода и +9...+11°C.
В Киеве будет дождь преимущественно ночью на 18 февраля и утром. Днем осадки прекратятся. Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре. Температура воздуха будет составлять +4...+7°C.
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