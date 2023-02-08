Об этом он написал в twitter .

Кулеба также поблагодарил Нидерланды за последнее решение о предоставлении Украине танков.

"Я поговорил с Вопке Гукстрой по поводу координации наших международных шагов, поскольку полномасштабное вторжение России приближается к годичной отметке. Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднял вопрос об F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими странами по боевой авиации", - написал глава МИД,