"Порушил вопрос об F-16": Кулеба поговорил о предоставлении боевых самолетов с главой МИД Нидерландов
Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой предоставление Украине боевых самолетов F-16
Об этом он написал в twitter .
Кулеба также поблагодарил Нидерланды за последнее решение о предоставлении Украине танков.
"Я поговорил с Вопке Гукстрой по поводу координации наших международных шагов, поскольку полномасштабное вторжение России приближается к годичной отметке. Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднял вопрос об F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими странами по боевой авиации", - написал глава МИД,
- В среду, 8 февраля, Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это "крылья для свободы".
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