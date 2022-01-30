Поругались из-за 6 тыс. грн долга. Нацполиция быстро разыскала в Василькове убийцу предпринимателей с Волыни

Мужчина сознался, что вчера вечером, 29 января, убил супругов с Волыни, с которыми он имел деловые отношения. Они поставляли емуо пиломатериалы для изготовления мебели. Об этом сегодня, 30 января 2022 года, заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Еспресо.TV.



На распространенном им оперативном видео подозреваемый сознается в содеянном.



По словам преступника, между ним и предпринимателем с Волыни произошел словесный конфликт, после чего мастер нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, из-за чего женщина погибла.



Изуродованные тела убитых задержанный возил по Василькову, где и произошло это преступление, а затем сбросил в центре города.



Как отметил Андрей Небитов, причина убийства - ссора из-за долга подозреваемого поставщикам сырья в размере 6 тыс. грн.





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