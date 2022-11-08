Порты России подвергаются санкциям. Падение товарооборота от 50 до 90%
Грузооборот многих крупнейших российских портов существенно снизился в текущем году, а импорт в Россию сократился на 24%.
Об этом сообщает германский Институт мировой экономики.
Грузооборот порта Санкт-Петербурга в октябре составил менее 10% от того же месяца 2021 года. Грузооборот Новороссийска снизился примерно на 50%. Импорт через порт Владивостока также сократился, хотя и менее сильно, но он не компенсирует утраченную торговлю между Европой и Россией.
По мнению авторов доклада, такие данные свидетельствуют о том, что санкции в отношении России оказывают на нее влияние.
В июне-августе ежемесячный импорт товаров в Россию из 57 стран, включая Китай и страны ЕС, был на 24% ниже, чем в прошлом году. Сокращение импорта составило примерно 4,5 млрд долларов в месяц.
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