Об этом сообщает BBC .

Бенту объявил об отставке после игры первого раунда плей-офф, в которой корейцы проиграли бразильцам со счетом 1:4.

"Мы должны думать о будущем, и оно будет не со сборной Южной Кореи. Я объявил игрокам и президенту федерации о своем решении, которое было принято еще в сентябре. Сегодня я это подтвердил и должен поблагодарить их за все, что они сделали для меня". Очень рад и горжусь тем, что был их тренером", – сказал Бенту.

На групповом раунде ЧМ-2022 Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3), одолела Португалию (2:1) и стала второй в квартете H.

53-летний Паулу Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года. Также он тренировал португальский "Спортинг", бразильский "Крузейро", греческий "Олимпиакос", китайский Чунцин Лифань и сборную Португалии.

5 декабря в 1/8 финала сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.

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