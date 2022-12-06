Португальский тренер подал в отставку после поражения на ЧМ-2022
Португалец Паулу Бенту подал в отставку после поражения от Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает BBC .
Бенту объявил об отставке после игры первого раунда плей-офф, в которой корейцы проиграли бразильцам со счетом 1:4.
"Мы должны думать о будущем, и оно будет не со сборной Южной Кореи. Я объявил игрокам и президенту федерации о своем решении, которое было принято еще в сентябре. Сегодня я это подтвердил и должен поблагодарить их за все, что они сделали для меня". Очень рад и горжусь тем, что был их тренером", – сказал Бенту.
На групповом раунде ЧМ-2022 Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3), одолела Португалию (2:1) и стала второй в квартете H.
53-летний Паулу Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года. Также он тренировал португальский "Спортинг", бразильский "Крузейро", греческий "Олимпиакос", китайский Чунцин Лифань и сборную Португалии.
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5 декабря в 1/8 финала сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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