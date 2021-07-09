Португальский топ-клуб "Бенфика" начал охоту на форварда сборной Украины

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, "Бенфика" и "Гент" уже ведут между собой переговоры. Бельгийцы планируют получить за украинца 25-30 млн евро. Пока не ясно, сколько готовы заплатить португальцы. Яремчуком также интересуются "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл за бельгийский клуб 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.



"Бенфика" закончила прошлый сезон чемпионата Португалии на третьем месте и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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