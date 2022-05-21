Об этом он рассказал в своем Twitter.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил португальский премьер-министр.

Кроме того, Антониу Кошта подчеркнул, что собственными глазами увидел доказательства нападений с российской стороны.

"Я никогда не забуду визит в Ирпень. Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я дал свидетельства о злостных, неизбирательных и неоправданных нападениях", - добавил он.

Напомним, 8 мая 2022 года, во время официального посещения Украины, в Ирпень приехал глава правительства Канады Джастин Трюдо. Канадский премьер пообещал помочь в восстановлении разрушенного оккупантами города.