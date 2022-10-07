Премьера песни и клипа прошла на YouTube-канале Насти Балог.

"Русский военный корабль" – фраза, продолжение которой знают не только в Украине, но и за ее пределами. Комментируя свою новую песню "Russian military ship", музыканты отмечают, что эта фраза стала символом мужества украинцев.

Свой трек One Time Child и Настя Балог называют "своеобразным манифестом против безжалостной тирании, уничтожающей все на своем пути".

В песне рассказывается о том, что победа будет за свободными, демократическими, смелыми людьми.

Несмотря на то, что вокалист группы One Time Child является коренным португальцем, он проникся судьбой Украины, ведь имеет с ней тесную связь - жену. Мигель с первого дня занимался волонтерством, адаптацией беженцев и другими добрыми делами. Певец признается, что каждый разговор с украинками и их детьми лишь усугублял его ненависть к тирании, которая впоследствии переросла в песню.

"Я должен что-то делать. Потому что каждое наше маленькое действие может привести к глобальным результатам. Весь мир должен измениться, а мы должны быть примером того, в какую сторону нужно двигаться. В сторону света", - сказал музыкант, выступивший автором слов песни.

Настя Балог с начала войны не покидала страну, давала благотворительные концерты, организовывала собрание. Записать дуэт предложил солист группы Мигель Оливейра, считая, что в песне об Украине должен быть и украинский вокал.

Украинский музыкант Julik презентовал новую песню о переоценке ценностей , которая произошла из-за войны