Португальские рокеры из One Time Child вместе с украинкой записали песню "Русский военный корабль"
Украинская певица Настя Балог и популярная португальская рок-группа One Time Child выпустили манифест против тирании "Russian military ship"
Премьера песни и клипа прошла на YouTube-канале Насти Балог.
"Русский военный корабль" – фраза, продолжение которой знают не только в Украине, но и за ее пределами. Комментируя свою новую песню "Russian military ship", музыканты отмечают, что эта фраза стала символом мужества украинцев.
Свой трек One Time Child и Настя Балог называют "своеобразным манифестом против безжалостной тирании, уничтожающей все на своем пути".
В песне рассказывается о том, что победа будет за свободными, демократическими, смелыми людьми.
Несмотря на то, что вокалист группы One Time Child является коренным португальцем, он проникся судьбой Украины, ведь имеет с ней тесную связь - жену. Мигель с первого дня занимался волонтерством, адаптацией беженцев и другими добрыми делами. Певец признается, что каждый разговор с украинками и их детьми лишь усугублял его ненависть к тирании, которая впоследствии переросла в песню.
"Я должен что-то делать. Потому что каждое наше маленькое действие может привести к глобальным результатам. Весь мир должен измениться, а мы должны быть примером того, в какую сторону нужно двигаться. В сторону света", - сказал музыкант, выступивший автором слов песни.
Настя Балог с начала войны не покидала страну, давала благотворительные концерты, организовывала собрание. Записать дуэт предложил солист группы Мигель Оливейра, считая, что в песне об Украине должен быть и украинский вокал.
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