Португалия заявила, что не будет передавать Украине истребители
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у его страны нет красных линий по предоставлению Украине истребителей, но нет и возможности это сделать
Об этом он сказал 9 февраля в Брюсселе, передает CNN.
"Это не красная линия", – сказал Коста журналистам.
При этом он отметил, что все 27 истребителей F-16 AM, имеющихся в Португалии, предназначены для участия в различных программах НАТО.
"Это сфера, где мы просто не имеем возможности [предоставить Украине], учитывая, что все имеющиеся у нас средства выделяются на миссии, без которых мы не можем обойтись", – сказал глава правительства Португалии.
Он отметил, что Португалия предпринимала все возможное, чтобы поддержать Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, мир возможен только на условиях Украины.
"Наша цель – это мир. Война является средством достижения мира, и эту войну, напомню, начала не Украина, Украина является жертвой войны. На данный момент условия мира может определить только Украина", - подчеркнул Коста.
- Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 .
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