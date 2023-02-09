Португалия заявила, что не будет передавать Украине истребители

Об этом он сказал 9 февраля в Брюсселе, передает CNN.

"Это не красная линия", – сказал Коста журналистам.

При этом он отметил, что все 27 истребителей F-16 AM, имеющихся в Португалии, предназначены для участия в различных программах НАТО.

"Это сфера, где мы просто не имеем возможности [предоставить Украине], учитывая, что все имеющиеся у нас средства выделяются на миссии, без которых мы не можем обойтись", – сказал глава правительства Португалии.

Он отметил, что Португалия предпринимала все возможное, чтобы поддержать Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, мир возможен только на условиях Украины.

"Наша цель – это мир. Война является средством достижения мира, и эту войну, напомню, начала не Украина, Украина является жертвой войны. На данный момент условия мира может определить только Украина", - подчеркнул Коста.