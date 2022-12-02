Португалия заморозила российские активы на 18 млн евро

Об этом сообщило издание Euractiv .

"У нас в Португалии арестованы, заморожены активы находящихся в списке санкций людей на сумму восемнадцать миллионов евро", - заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо.

Глава португальской дипломатии комментировал озвученное накануне предложение Еврокомиссии о временном изъятии активов, замороженных у российских олигархов, в рамках санкций, принятых против России, и их использовании для финансирования восстановления Украины.

13 октября стало известно, что Португалия передаст Украине шесть советских вертолетов "Камов"

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