Португалия заморозила российские активы на 18 млн евро
Власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц
Об этом сообщило издание Euractiv .
"У нас в Португалии арестованы, заморожены активы находящихся в списке санкций людей на сумму восемнадцать миллионов евро", - заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо.
Глава португальской дипломатии комментировал озвученное накануне предложение Еврокомиссии о временном изъятии активов, замороженных у российских олигархов, в рамках санкций, принятых против России, и их использовании для финансирования восстановления Украины.
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