Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию и стала четвертой страной ЕС, полностью отказавшись от этого топлива
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию и стала четвертой страной Евросоюза, полностью отказавшейся от использования этого топлива в производстве электроэнергии
Об этом сообщает Reuters.
Последняя электростанция "Pego", расположенная в центре Португалии, до закрытия была вторым крупнейшим источником углекислого газа в стране.
Португалия планировала отказаться от угля до 2030 года. Следовательно, план выполнили на 9 лет раньше.
Однако Португалия все еще зависит от импорта угля, несмотря на то, что почти 70% электроэнергии производится из возобновляемых источников.
Дальнейшая задача Португалии состоит в том, чтобы предприятия не заменили уголь на ископаемый газ или нестабильную биомассу. В частности, стране нужно сфокусироваться на выработке ветровой и солнечной энергии.
Еще три страны, которые перестали пользоваться углем раньше, - это Бельгия, отказавшаяся от этого вида топлива в 2016 году, Австрия и Швеция, сделавшие это в 2020 году.
- Напомним, Украина на климатическом саммите COP26 поддержала обязательство отказаться от угля, уменьшить выбросы метана и вырубку лесов.
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