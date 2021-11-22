Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию и стала четвертой страной ЕС, полностью отказавшись от этого топлива

Об этом сообщает Reuters.



Последняя электростанция "Pego", расположенная в центре Португалии, до закрытия была вторым крупнейшим источником углекислого газа в стране.



Португалия планировала отказаться от угля до 2030 года. Следовательно, план выполнили на 9 лет раньше.



Однако Португалия все еще зависит от импорта угля, несмотря на то, что почти 70% электроэнергии производится из возобновляемых источников.



Дальнейшая задача Португалии состоит в том, чтобы предприятия не заменили уголь на ископаемый газ или нестабильную биомассу. В частности, стране нужно сфокусироваться на выработке ветровой и солнечной энергии.



Еще три страны, которые перестали пользоваться углем раньше, - это Бельгия, отказавшаяся от этого вида топлива в 2016 году, Австрия и Швеция, сделавшие это в 2020 году.

Напомним, Украина на климатическом саммите COP26 поддержала обязательство отказаться от угля, уменьшить выбросы метана и вырубку лесов.