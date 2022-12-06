Португалия уничтожила Швейцарию и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2022
В последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромно победила команду Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Лусаиле закончился со счетом 6:1. За сборную Португалии хет-трик оформил Гонсало Рамос, еще по одному голу забили Рафаэль Леау, Пепе и Рафаэль Геррейро.
Единственный мяч для сборной Швейцарии забил Мануэль Аканджи. На 58-й минуте он совершил счет 4:1.
В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко.
ЧМ-2022
1/8 финала
6 декабря
Португалия – Швейцария 6:1
Голы: Рамос, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейро, 55, Леау, 90+2 - Акаджи, 58
-
5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию. В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
-
Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное