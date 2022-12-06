Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Лусаиле закончился со счетом 6:1. За сборную Португалии хет-трик оформил Гонсало Рамос, еще по одному голу забили Рафаэль Леау, Пепе и Рафаэль Геррейро.

Единственный мяч для сборной Швейцарии забил Мануэль Аканджи. На 58-й минуте он совершил счет 4:1.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко.

ЧМ-2022

1/8 финала

6 декабря

Португалия – Швейцария 6:1

Голы: Рамос, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейро, 55, Леау, 90+2 - Акаджи, 58

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb