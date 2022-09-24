Португалия уничтожила Чехию в Лиге наций
В 5 туре Лиги наций сборная Португалии разгромно победила Чехию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Чехия – Португалия закончился поражением хозяев со счетом 0:4. В ворота чехов дублем отличился Диогу Далот, по голу забившие Бруно Фернандеш и Диогу Жота.
На последних секундах первого тайма у Чехии был шанс сократить отставание, когда счет был 0:2, но Патрик Шик не сумел реализовать пенальти.
После 5 матчей Португалия с 10 очками возглавляет 2 группу элитного дивизиона Лиги наций. Следом идет Испания – 8 очков. Швейцария с 6 баллами идет третьей. Чехия – четвертое место – 4 набранных пункта.
Лига наций
Дивизион А. 5-й тур
23 сентября
Чехия – Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82
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