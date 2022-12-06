Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между Португалией и Швейцарией начнется в Лусаиле в 21:00. Вживую ее покажет Megogo.

Португалия на групповом раунде победила Гану (3:2), Уругвай (2:0), уступила Южную Корею (1:2) и финишировала в квартете H первой.

Швейцария одолела Камерун (1:0), Сербию (3:2), проиграла Бразилии (0:1) и стала в группе G второй

В четвертьфинале ЧМ-2022 победитель пары Португалия – Швейцария 10 декабря встретится с более сильным в противостоянии между Испанией и Марокко.

ЧМ-2022

1/8 финала

Португалия – Швейцария

Лусаил, стадион "Айконик"

6 декабря, 21:00

Прямая трансляция на Megogo

5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.

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