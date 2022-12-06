Португалия - Швейцария: Где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира-2022
Во вторник, 6 декабря, сборные Португалии и Швейцарии определят последнего четвертьфиналиста чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между Португалией и Швейцарией начнется в Лусаиле в 21:00. Вживую ее покажет Megogo.
Португалия на групповом раунде победила Гану (3:2), Уругвай (2:0), уступила Южную Корею (1:2) и финишировала в квартете H первой.
Швейцария одолела Камерун (1:0), Сербию (3:2), проиграла Бразилии (0:1) и стала в группе G второй
В четвертьфинале ЧМ-2022 победитель пары Португалия – Швейцария 10 декабря встретится с более сильным в противостоянии между Испанией и Марокко.
ЧМ-2022
1/8 финала
Португалия – Швейцария
Лусаил, стадион "Айконик"
6 декабря, 21:00
Прямая трансляция на Megogo
- 5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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