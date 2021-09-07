Португалия разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился разгромной победой Португалии на выезде. Гости забили Азербайджану три гола. Отличились Бернардо Силва, Диогу Жота и Андре Силва.



После 6-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии возглавляет таблицу. У них 13 очков в 5 матчах. Следом идет Сербия, у которой 10 баллов за 4 матча. У Азербайджана лишь один пункт и он идет последним.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



7 сентября



Группа A



Азербайджан - Португалия 0:3



Голы: Б. Силва, 26, А. Силва, 31, Жота, 75

Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb