Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО

Об этом сообщает Euractiv.



"В соответствии с международными обязательствами, принятыми перед НАТО, в 2022 году Португалия будет участвовать в Силах реагирования НАТО (NRF), которые находятся под командованием Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе (SACEUR)", - говорится в ответе Министерства обороны страны по запросу агентства Lusa.



Отмечается, что Сил реагирования НАТО включает Совместную оперативную группу очень высокой готовности (VJTF), которая может быть готова к реагированию в течение семи дней.



В минобороны страны добавили, что "средства, выделенные Португалией для VJTF на 2022 год, могут быть использованы НАТО в случае активации полностью или частично в зависимости от типа миссии, которая будет выполнена".

Напомним, что два немецких противоминных корабля прибыли в Финский залив от имени НАТО и сейчас патрулируют акваторию между Хельсинки и Таллинном.

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