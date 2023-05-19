Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время визита в Лиссабон министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравинью и министершей обороны Еленой Каррейрас и выразил благодарность правительству Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", - отметил Кулеба.

Португальская сторона также подтвердила готовность и дальше поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

Главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. А Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Также о готовности тренировать украинских пилотов на F-16 заявили в министерстве обороны Дании.

"Дания работает над этим вместе с близкими союзниками. Дания готова поддержать это. Мы будем вместе с близкими союзниками работать над деталями в приоритетном порядке", - говорится в заявлении министерства.