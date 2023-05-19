Португалия и Дания присоединились к авиакоалиции и готовы тренировать украинских пилотов
Португалия и Дания присоединились к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на западных самолетах
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Во время визита в Лиссабон министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравинью и министершей обороны Еленой Каррейрас и выразил благодарность правительству Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.
"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", - отметил Кулеба.
Португальская сторона также подтвердила готовность и дальше поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.
Главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. А Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.
Также о готовности тренировать украинских пилотов на F-16 заявили в министерстве обороны Дании.
"Дания работает над этим вместе с близкими союзниками. Дания готова поддержать это. Мы будем вместе с близкими союзниками работать над деталями в приоритетном порядке", - говорится в заявлении министерства.
- Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
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