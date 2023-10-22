Португалия повысила уровень террористической угрозы из-за событий в Израиле

Об этом сообщает Portugal Resident.

Система внутренней безопасности Португалии (SSI) приняла решение повысить уровень террористической угрозы в стране с умеренного до значительного, учитывая, что в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС "существуют условия, оправдывающие это изменение".

"Служба разведки безопасности (SIS) как орган, ответственный за оценку угроз, в течение этих дней в тесном и постоянном сотрудничестве со своими международными и национальными партнерами в контексте системы внутренней безопасности систематически собирала доказательства, позволяющие в контексте потенциальных агентов угрозы идентифицировать и охарактеризовать намерения и потенциал. Таким образом, Служба разведки считает, что существуют условия, оправдывающие изменение степени террористической опасности", - говорится в сообщении.