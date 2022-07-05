Португалия поможет отстроить разрушенные россиянами школы на Житомирщине
Португалія візьме на себе відбудову частини із 70 зруйнованих російськими загарбниками шкіл на Житомирщині
Об этом сообщает Euraktiv
Португалия присоединится к восстановлению разрушенных из-за российских обстрелов школ Житомирской области. Сейчас сколько школ из пострадавших 70-ти в этой области португальцы возьмут на себя, в Португалии еще определяются.
По словам министра образования Жоао Средства, подготовительный этап реконструкции этих школ "уже начат" в рамках совместного проекта португальского правительства и министерства образования с украинскими властями". Этот проект должен обеспечить "баланс между относительно быстрым восстановлением, которое хочет Украина, и принципами качества и безопасности самих построек".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Португалия выдала 46 181 украинцам разрешение на временное проживание, 28% из которых предоставили несовершеннолетним (около 13 000 детей). За это время в португальские школы зачислено 4700 учеников из Украины.
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