Португалия победила Чехию в Лиге наций
В 3 туре Лиги наций сборная Португалии по футболу победила Чехию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Португалии со счётом 2:0. Чехия пропустила два мяча в конце первого тайма. Победу португальцам принесли Жоау Кансело и Гонсало Гуэдэш.
После 3-х матчей Португалия с 7 баллами возглавляет группу B в элитном дивизионе Лиги наций. Испания набрала 5 очков и идет по второй. Чехия с 4 пунктами – третья.
Швейцария пока не набрала ни одного балла.
Лига наций
3-й тур
9 июня
Дивизион А
Португалия – Чехия 2:0
Голы: Кансело, 33, Гуедеш, 38
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
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