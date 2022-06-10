Португалия победила Чехию в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Португалии со счётом 2:0. Чехия пропустила два мяча в конце первого тайма. Победу португальцам принесли Жоау Кансело и Гонсало Гуэдэш.

После 3-х матчей Португалия с 7 баллами возглавляет группу B в элитном дивизионе Лиги наций. Испания набрала 5 очков и идет по второй. Чехия с 4 пунктами – третья.

Швейцария пока не набрала ни одного балла.

Лига наций

3-й тур

9 июня

Дивизион А

Португалия – Чехия 2:0

Голы: Кансело, 33, Гуедеш, 38

7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.

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