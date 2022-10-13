Португалия передаст Украине шесть советских вертолетов "Камов"
Португалия передаст Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за санкций, введенных против России
Об этом сообщают в издании Observador.pt .
"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала министер обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров стран НАТО в Брюсселе.
При этом Каррейрас отметила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать.
- Напомним, Украина получит от НАТО оборудование, которое поможет бороться с иранскими беспилотниками
- Кстати, в Минобороны закрыли первоочередную потребность Вооруженных сил Украины в зимней форме и продолжается работа по обеспечению всех других запросов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.91
-
EUR
Покупка 38.33Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное