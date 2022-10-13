Португалия передаст Украине шесть советских вертолетов "Камов"

Об этом сообщают в издании Observador.pt .

"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала министер обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

При этом Каррейрас отметила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать.

Напомним, Украина получит от НАТО оборудование, которое поможет бороться с иранскими беспилотниками

Кстати, в Минобороны закрыли первоочередную потребность Вооруженных сил Украины в зимней форме и продолжается работа по обеспечению всех других запросов