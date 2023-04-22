Об этом сообщила в Twitter министерша национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас по итогам заседания Контактной группы в Рамштайне

"Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин – три типа M113 и два типа M577", - написала Каррейрас.