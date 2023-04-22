Португалия передаст Украине пять спасательных и медицинских бронемашин
Португалия дополнительно передаст Украине пять бронированных машин аварийно-спасательной и медицинской поддержки
Об этом сообщила в Twitter министерша национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас по итогам заседания Контактной группы в Рамштайне
"Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин – три типа M113 и два типа M577", - написала Каррейрас.
- Напомним, в январе Португалия обещала передать Украине 14 бронетранспортеров M113. Эти бронемашины также предоставили другие страны, включая Литву, США и Испанию.
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