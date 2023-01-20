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Португалия передаст Украине 14 бронетранспортеров, боеприпасы и медицинское оборудование

20 января, 2023 пятница
20:20
война с Россией

Португалия направит в Украину еще 14 бронетранспортеров M113 и восемь электрогенераторов большой мощности

Об этом сообщило издание Publico.

"Португалия пришлет в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования", - заявили в Министерстве обороны после состоявшегося заседания Контактной группы по обороне Украины немецкой авиабазе Рамштайн.

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В частности, в министерстве добавили, что Португалия с начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.

  • Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
  • По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
  • 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
  • 20 января на встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

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