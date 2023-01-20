Португалия передаст Украине 14 бронетранспортеров, боеприпасы и медицинское оборудование
Португалия направит в Украину еще 14 бронетранспортеров M113 и восемь электрогенераторов большой мощности
Об этом сообщило издание Publico.
"Португалия пришлет в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования", - заявили в Министерстве обороны после состоявшегося заседания Контактной группы по обороне Украины немецкой авиабазе Рамштайн.
Читайте также: "Должны ускориться": Зеленский обратился к международным партнерам на открытии заседания "Рамштайна"
В частности, в министерстве добавили, что Португалия с начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.
- Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
- По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- 20 января на встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное