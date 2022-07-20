Об этом сообщает Radio Noticias.

"По состоянию на сегодняшний день мы передали 315 тонн материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства и БПЛА", - отметила министр обороны во время выступления на слушаниях Парламентской комиссии национальной обороны по имплементации Закона о военное программирование.

Каррейрас также сообщила, что в настоящее время у правительства Португалии около 700 медицинских наборов, которые скоро отправят в Украину. Кроме того, португальская министершар объявила об обучении для украинских военных – как в плане работы с техникой, так и в сфере разминирования и обезвреживания взрывных устройств.

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