Португалия передала Украине в целом 315 тонн военной техники
Министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас заявила, что страна отправила в Украину уже 315 тонн беспилотников, оружия и боеприпасов. А также 14 БТРов MC-113, которые предоставили португальские вооруженные силы
Об этом сообщает Radio Noticias.
"По состоянию на сегодняшний день мы передали 315 тонн материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства и БПЛА", - отметила министр обороны во время выступления на слушаниях Парламентской комиссии национальной обороны по имплементации Закона о военное программирование.
Каррейрас также сообщила, что в настоящее время у правительства Португалии около 700 медицинских наборов, которые скоро отправят в Украину. Кроме того, португальская министершар объявила об обучении для украинских военных – как в плане работы с техникой, так и в сфере разминирования и обезвреживания взрывных устройств.
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