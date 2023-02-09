Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 в следующем месяце

Об этом, как сообщает Reuters, заявил в среду, 8 февраля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и обслуживания танков Leopard 2, и согласно плану мы можем отправить три из них в марте", - сказал Кошта во время выступления в парламенте.

Ранее, в субботу, премьер сообщал, что его страна ведет переговоры с Германией о получении запчастей, необходимых для ремонта нетрудоспособных танков Leopard, находящихся на вооружении Португалии.