Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 в следующем месяце
Португалия ремонтирует некоторые свои танки Leopard 2 и в следующем месяце отправит три из них в Украину.
Об этом, как сообщает Reuters, заявил в среду, 8 февраля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
"Сейчас мы реализуем план восстановления и обслуживания танков Leopard 2, и согласно плану мы можем отправить три из них в марте", - сказал Кошта во время выступления в парламенте.
Ранее, в субботу, премьер сообщал, что его страна ведет переговоры с Германией о получении запчастей, необходимых для ремонта нетрудоспособных танков Leopard, находящихся на вооружении Португалии.
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