Португалия отомстила за Украину и победила Россию в финале Евро-2022 по футзалу
В финальном матче Евро-2022 сборная Португалии по футзалу победила Россию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Португальцы проигрывали 0:2, но сумели повернуть ход игры и забили в ворота России 4 гола. Матч закончился победой португальской сборной со счетом 4:2.
В полуфинале Россия победила Украину (3:2), а Португалия – Испанию (3:2).
Евро-2022
Финал
6 февраля
Португалия - Россия 4:2
- Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
- 5 февраля РФС пожаловался в УЕФА из-за поведения украинских болельщиков, которые спели во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией свой хит о Владимире Путине.
- 6 февраля в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испании.
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