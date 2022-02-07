Португалия отомстила за Украину и победила Россию в финале Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Португальцы проигрывали 0:2, но сумели повернуть ход игры и забили в ворота России 4 гола. Матч закончился победой португальской сборной со счетом 4:2.



В полуфинале Россия победила Украину (3:2), а Португалия – Испанию (3:2).



Евро-2022



Финал



6 февраля



Португалия - Россия 4:2

Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.

5 февраля РФС пожаловался в УЕФА из-за поведения украинских болельщиков, которые спели во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией свой хит о Владимире Путине.

6 февраля в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испании.

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