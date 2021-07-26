Португалия открылась для украинских туристов
Португалия с 26 июля открылась для украинских туристов
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.
Согласно сообщению на правительственном сайте Tripadvisor, въезд гражданам Украины разрешен с 26 июля по 8 августа.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, или справку о результатах быстрого теста на антитела COVID-19, сделанного в период не более чем за 48 часов до въезда в страну. Также въезд разрешен для граждан с COVID-сертификатом, выданным в любой стране ЕС.
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