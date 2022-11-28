Португалия одолела Уругвай и пробилась в плей-офф ЧМ-2022
28 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу Португалия победила Уругвай и досрочно вышла в 1/8 финала.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Лусаиле сборная Португалии повела в счете на 54-й минуте. Бруну Фернандеш с левого фланга остро закрутил в дальний угол, Криштиану Роналду высоко выпрыгнул, дезориентировал защитников и помог, чтобы мяч залетел в ворота.
В конце матча в компенсированное время Фернандеш реализовал пенальти и сделал дубль.
Португалия победила Уругвай 2:0, набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/8 финала. Второе место в группе H занимает Гана, у которой 3 пункта. Южная Корея и Уругвай получают по 1 баллу.
В 3-м туре 2 декабря Португалия сыграет с Южной Кореей, а Уругвай – с Ганой.ЧМ-2022
2-й тур
28 ноября
Группа H
Португалия – Уругвай 2:0
Гол : Фернандеш, 54, 90+1 (пен.)
- В других матчах 28 ноября Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф, сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью 3:3 , а Гана одолела Южную Корею .
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