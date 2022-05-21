Португалия намерена курировать восстановление учебных заведений в Украине

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую опубликовал Офис президента в Telegram.

"Мы можем обещать украинскому правительству то, что мы будем выступать в роли кураторов определенной географической зоны. Также я предложил президенту Зеленскому немного другое решение, когда мы можем выступать кураторами восстановления учебных заведений - школ и детских садов, поскольку у нас в этом очень большой опыт и для нас важно инвестировать в будущее", – сказал премьер Португалии.



Кошта отметил, что у страны есть большой опыт и возможности проектирования строительства этих учебных заведений.

"Это может быть отдельный вариант, который мы можем предложить Украине. В рамках общения с украинским премьером мы обсудим и вариант с инфраструктурой, и отдельно с учебными заведениями", - подытожил он.