Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент
Португалия пытается добиться от Европейского Союза изменения даты выборов в Европейский парламент 2024 года, которые, согласно текущим планам, должны состояться во время длительных выходных перед государственным праздником в стране
Об этом пишет Politico.
ЕС планирует провести выборы с 6 по 9 июня следующего года. Однако, Лиссабон 10 июня отмечает национальный праздник - День Португалии, которому предшествуют несколько выходных.
"Мы пытаемся создать коалицию из других стран-членов ЕС, чтобы заручиться поддержкой альтернативной даты", - сказал государственный секретарь Португалии по Европе Тиагу Антунеш.
Португалия предложила перенести дату выборов на май, но анонимный дипломат ЕС сообщил, что даты почти согласованы и вскоре будут официально объявлены.
"Я не вижу никаких альтернатив, все возможности исчерпаны. Конечно, досадно, что сложилась такая ситуация, но она неизбежна", – добавил он.
- В конце апреля стало известно, что Португалия дополнительно передаст Украине пять бронированных машин аварийно-спасательной и медицинской поддержки.
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