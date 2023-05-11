Об этом пишет Politico.

ЕС планирует провести выборы с 6 по 9 июня следующего года. Однако, Лиссабон 10 июня отмечает национальный праздник - День Португалии, которому предшествуют несколько выходных.

"Мы пытаемся создать коалицию из других стран-членов ЕС, чтобы заручиться поддержкой альтернативной даты", - сказал государственный секретарь Португалии по Европе Тиагу Антунеш.

Португалия предложила перенести дату выборов на май, но анонимный дипломат ЕС сообщил, что даты почти согласованы и вскоре будут официально объявлены.

"Я не вижу никаких альтернатив, все возможности исчерпаны. Конечно, досадно, что сложилась такая ситуация, но она неизбежна", – добавил он.