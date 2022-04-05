Португалия и Румыния выгнали часть российских дипломатов

Как сообщает министерство иностранных дел Португалии, правительство Португалии сообщило послу Российской Федерации о своем решении объявить персоной нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, "деятельность которых противоречит национальной безопасности".

МИД Румынии также вызвал посла РФ и сообщил ему, что персонами нон грата объявляются 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте, учитывая, что их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Также послу выразили решительное осуждение преступлений, совершенных в Буче и других украинских населенных пунктах, отмечая, что ответственность за это лежит на Российской Федерации.

Ранее министерство иностранных дел Словении вызвало посла РФ и объявило о решении сократить штат представительства РФ в Любляне.

Также в ближайшие дни Испанию покинут не менее 27 российских дипломатов и сотрудников посольства, представляющих угрозу интересам и безопасности страны.

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