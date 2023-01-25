Об этом сообщает издание Correio da Manhã со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

Отмечается, что Португалия готовится отправить в Украину четыре танка Leopard 2A6. Известно, что страна имеет 37 единиц такой бронетехники, 12 из которых полностью боеспособны.

Издание отмечает, что соответствующее решение в правительстве страны приняли только после одобрения Германии, подвергшейся давлению со стороны союзников.

До этого в Португалии анонсировали отправку нашему государству только еще 14 бронетранспортеров M113 и восьми электрогенераторов большой мощности. В то же время в министерстве обороны заявили, что с начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

20 января на встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

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