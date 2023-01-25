Португалия готовит для передачи Украине четыре танка Leopard 2A6, - СМИ
Португалия имеет на вооружении 37 танков Leopard 2A6, 12 из них полностью боеспособны Страна планирует отправить Украине четыре таких бронемашины.
Об этом сообщает издание Correio da Manhã со ссылкой на анонимные источники в правительстве.
Отмечается, что Португалия готовится отправить в Украину четыре танка Leopard 2A6. Известно, что страна имеет 37 единиц такой бронетехники, 12 из которых полностью боеспособны.
Издание отмечает, что соответствующее решение в правительстве страны приняли только после одобрения Германии, подвергшейся давлению со стороны союзников.
До этого в Португалии анонсировали отправку нашему государству только еще 14 бронетранспортеров M113 и восьми электрогенераторов большой мощности. В то же время в министерстве обороны заявили, что с начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- 20 января на встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".
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