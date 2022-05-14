Португалия арестовала виллу Абрамовича за 10 млн евро, - Público
Власти Португалии арестовали виллу российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро
Об этом написала газета Público .
Вилла находится в районе Алгарви на юге Португалии. Издание отмечает, что за две недели до начала полномасштабной войны РФ против Украины компания Millhouse Views LLC по инвестиционному холдингу Романа Абрамовича пыталась продать здание, однако португальская банковская государственная корпорация Caixa Geral de Depósitos заявила в полицию.
25 марта по требованию МИД Португалии регистрацию виллы заморозили.
- 10 марта Британия ввела санкции против Абрамовича.
- 11 марта Канада ввела санкции против Абрамовича
- Во избежание санкций 139-метровую яхту Абрамовича перегнали из Испании в Черногорию
- Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей, в частности Абрамовича.
- 14 марта подсанкционный олигарх Абрамович был замечен в аэропорту Израиля.
- Абрамович перед санкциями переписал активы .
- 19 марта США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе бизнес-джет Абрамовича.
- Абрамович из-за санкций решил продать футбольный клуб "Челси"
- Абрамович спасал свои яхты от санкций в Турции.
- По информации WSJ, Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича.
- В апреле британский оффшорный остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд.
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