Об этом написала газета Público .

Вилла находится в районе Алгарви на юге Португалии. Издание отмечает, что за две недели до начала полномасштабной войны РФ против Украины компания Millhouse Views LLC по инвестиционному холдингу Романа Абрамовича пыталась продать здание, однако португальская банковская государственная корпорация Caixa Geral de Depósitos заявила в полицию.

25 марта по требованию МИД Португалии регистрацию виллы заморозили.

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