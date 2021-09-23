Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом
Правительство страны решило существенно ослабить карантин с 1 октября
Об этом сообщает The Guardian.
"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого", - заявил премьер-министр Антониу Кошта.
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Среди ограничений остается обязательным ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.
Португалия полностью вакцинировала более 8,5 млн человек - или 83,4% населения.
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