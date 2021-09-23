Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом

Об этом сообщает The Guardian.



"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого", - заявил премьер-министр Антониу Кошта.



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Среди ограничений остается обязательным ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.



Португалия полностью вакцинировала более 8,5 млн человек - или 83,4% населения.

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