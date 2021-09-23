Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом

Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом

23 сентября, 2021 четверг
20:34

Правительство страны решило существенно ослабить карантин с 1 октября

Об этом сообщает The Guardian.

"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого", - заявил премьер-министр Антониу Кошта.

Читайте также: Дания стала первой страной в ЕС, которая отменила карантин

Среди ограничений остается обязательным ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.

Португалия полностью вакцинировала более 8,5 млн человек - или 83,4% населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Португалия
карантин
Коронавирус
Читайте также:
21 сентября, 2021 вторник
"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк зарегистрировал петицию к Зеленскому о запрете концертов российских артистов
Василь Ломаченко
21 сентября, 2021 вторник
WBC лишил Ломаченко возможности драться за титул
Андрій Ярмоленко
22 сентября, 2021 среда
Ярмоленко помог "Вест Гему" выбить "Манчестер Юнайтед" из Кубка футбольной лиги
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.52
    Покупка 26.52
    Продажа 26.77
  • EUR
    Покупка 31.01
    Продажа 31.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
23 сентября
21:58
Василий Ломаченко
Ломаченко назвал имя своего следующего соперника и анонсировал дату боя
21:54
"Отдаляет Украину от ЕС и НАТО": Климкин об "антиолигархическом" законе
21:47
Мелинда Симмонс
"Может сыграть роль в уменьшении влияния": посол Великобритании назвала факторы, чтобы закон об олигархах заработал
21:30
Швеция подпишет военное соглашение с Норвегией и Данией из-за напряженности в Балтийском море
21:11
США в ОБСЕ призвали Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Джелялова и братьев Ахтемовых
20:52
ФК "Альянс"
Клуб первой лиги в драматичном матче сенсационно выбил "Минай" из Кубка Украины
20:47
В Украину прилетел рейс с эвакуированными из Кабула гражданами
20:31
Тьерри Анри
"Барселона" нашла неожиданную замену главному тренеру
20:27
АТО
25 сентября состоится премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"
20:16
нефть
На Одесчине пробурили нефтяную скважину глубиной почти 3 км, начаты испытания
19:50
Румыния 28 сентября начнет вакцинацию третьей дозой от COVID-19
19:49
Закон об олигархах превращает Украину в Россию или Беларусь, - Княжицкий
19:43
Александр Усик
Видео дня: Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с Джошуа
19:30
"Талибан" сообщил о переговорах с представителями Кыргызстана
19:17
Значительная часть украинцев оптимистична в вопросе о возврате оккупированных территорий, - представитель президента в АР Крым
19:12
"Черноморец" разгромил "Прикарпатье" в Кубке Украины по футболу
18:53
МВФ
Советник Зеленского рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ
18:51
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер сравнил Джошуа с "танком" перед супербоем против Усика
18:30
Юрий Витренко
Витренко: после запуска Северного потока-2 транзита газа через Украину может не быть
18:07
хакер
В СНБО заявили об увеличении в разы киберинцидентов во время учений ВСУ
18:02
"Львов" выбил "Горняк-Спорт" из Кубка Украины
17:51
сервисный центр МВД
Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"
17:48
МКС
В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени
17:33
Макеевка
Прокуратура объявила заочное подозрение оккупационному "мэру" Макеевки в посягательстве на терцелостность
17:12
евробляха
За сто дней действия льготных правил растаможки "евроблях" бюджет получил около 1,4 млрд грн
17:08
G7
Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП
17:07
Джошуа и Усик
Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов. Видео
16:55
"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925"
"Металлист 1925" на последних минутах вырвал победу над "Эпицентром" в Кубке Украины
16:50
Из-за контрафактного топлива из России: пограничники провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" в Харькове
16:45
Давид Арахамия
Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
16:37
Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили
16:26
пальмовое масло
Рада поддержала за основу запрет пальмового масла в "молочке", "кондитерке" и детском питании
16:24
грязный воздух
ЕС предлагает Украине обозначить ориентиры по климатической нейтральности до 2050 года
16:07
a-50
МИД Эстонии вызвал российского посла из-за нарушения воздушного пространства
16:03
Наталья Диденко
В Украину идет потепление с дождями и штормовым ветром, - синоптик Наталья Диденко
15:50
Сергей Ионушас
Председателем правоохранительного комитета Рады назначили "слугу" Ионушаса
15:36
вакцинция
В Киеве почти во всех школах вакцинированы 80% педагогов, - КГГА
15:33
Кабул
Из Кабула вылетел самолет с примерно 100 украинцами, - разведка
15:15
Юрий Крысин
Дела Майдана: организатор "титушек" Крысин получил второй приговор
15:04
Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве: в ОАСК поступил иск
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV