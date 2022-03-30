Портрет учительницы из разбомбленного Чугуева продали на аукционе за $100 тыс.

Об этом сообщила автор картины Евгения Гершман .



"100 000$ для Украины. Какое это было путешествие! Спасибо Адриану Раупу (без которого ничего из этого не было бы – ваша идея, контакты, ваш фильм!), Heritage Auctions (поверивший у нас с первой секунды), Нэнси Валентино ( которая была мозгом и сердцем операции ), Джош Бенеш (за его щедрость!), Вольфганг Шван (чей храбрый и проницательный глаз впервые охватил Елену), Анджелина Багдасар (освещавшая историю) из Голоса Америки – Голос Америки, Джулиан Руп (который часами рекламировал) историю по всему миру ), Мейбл Ау-Юн (за перевозку истории в Китай!), Сильви Робалья (за распространение информации во Франции), Ирина Кашпер (за ночной перевод на французский язык) и много хороших самоотверженных людей, отстаивающих искусство против войны! Я вернула в профессию маляра", - написала она.



Фотографию, из которой Евгения Гершман написала портрет, сделал фотограф Вольфганг Шван .

Художница добавила, что Елене Курило сделали операцию по возобновлению зрения в день закрытия аукциона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb