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Портрет однорукого ветерана, авторство которого было неизвестно 6 десятилетий, оказался ранней работой художника Гейнсборо

10 июля, 2023 понедельник
09:21
Культура

Портрет однорукого морского ветерана, шесть десятилетий находившегося в темных хранилищах как работа неизвестного художника, был найден и приписывается выдающемуся художнику 18-го века Томасу Гейнсборо

Об этом сообщило издание The Guardian.

Начата кампания по сбору средств для сбора 60 000 фунтов стерлингов для проведения масштабных работ по консервации картины и ее рамы перед тем, как ее вывесят в Королевском доме, входящем в состав Королевских музеев Гринвича (RMG), в следующем году.

Стало известно, что портрет капитана Фредерика Корневолла без подписи был завещан RMG коллекционером Эдвардом Питером Джонсом в 1960 году. Хотя его приписывали Гейнсборо, тогдашний куратор RMG не был в этом уверен.

"В своих заметках он отметил, что, хотя и прослеживается родство с Гейнсборо, картина слишком груба, чтобы быть его работой", – говорит Кэтрин Газзард, действующий куратор RMG. Она считает, что картина была немедленно передана на хранение, хотя цифровые записи RMG насчитывают всего 30 лет.

В прошлом году искусствовед Хью Белси, авторитетный специалист по Гейнсборо, пытавшийся отследить портрет, обнаружил, что он был завещан RMG. Он попросил его показать.

"Его запрос попал ко мне на стол. Мы получили картину из хранилища. Все сложилось: она имела все визуальные признаки стиля Гейнсборо в этот период", – рассказывает Газзард.

Она добавила, что ошибочная атрибуция была "поучительной историей". "Это напоминание о том, что мы должны быть осторожными в своих суждениях, быть придирчивыми. Но мы скорее взволнованы, чем смущены".

  • 9 июля сообщалось, что издание Vogue Ukraine Edition представило книгу "Современная украинская проза и поэзия", в которую вошли новые произведения 18 авторов, написанные на украинский и переведенные на английский язык.
Общество
Мир
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