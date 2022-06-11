"Портрет нашего врага – варвары": в Минкульте назвали количество разрушенных памятников
С начала полномасштабной войны российские оккупанты разрушили или повредили 388 культурных памятников. Такие данные по состоянию на 10 июня опубликовало Министерство культуры
Информацию опубликовали в telegram.
"Мы продолжаем фиксировать преступления россиян против нашего культурного наследия. По состоянию на 10 июня 2022 уже задокументировано 388 эпизодов", - говорится в сообщении.
142 из этих памятников – религиозные сооружения, 51 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства.
В результате обстрелов, ракетных и бомбовых ударов россиянами в Украине разрушены и повреждены 119 объектов культурного наследия. Среди них:
- 21 памятник национального значения;
- 91 – местного значения;
- 7 – только что выявленных объектов культурного наследия.
Также россияне уничтожили 42 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI в., от обстрелов пострадали 30 зданий и комплексов музеев и заповедников, 75 построек домов культуры, театров и библиотек.
"Портрет нашего врага совершенно понятен – варвары", – добавляют в Минкульте.
- В селе Иванкове Киевской области, в воскресенье, 27 февраля, продолжались ожесточенные бои, в результате которых был уничтожен местный музей с произведениями Марии Приймаченко.
- 24 марта в Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь.
- 7 мая россияне уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова.
- 13 мая в результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века. В Воронцовском дворце взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.
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