Информацию опубликовали в telegram.

"Мы продолжаем фиксировать преступления россиян против нашего культурного наследия. По состоянию на 10 июня 2022 уже задокументировано 388 эпизодов", - говорится в сообщении.

142 из этих памятников – религиозные сооружения, 51 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства.

В результате обстрелов, ракетных и бомбовых ударов россиянами в Украине разрушены и повреждены 119 объектов культурного наследия. Среди них:

21 памятник национального значения;

91 – местного значения;

7 – только что выявленных объектов культурного наследия.

Также россияне уничтожили 42 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI в., от обстрелов пострадали 30 зданий и комплексов музеев и заповедников, 75 построек домов культуры, театров и библиотек.

"Портрет нашего врага совершенно понятен – варвары", – добавляют в Минкульте.

В селе Иванкове Киевской области, в воскресенье, 27 февраля, продолжались ожесточенные бои, в результате которых был уничтожен местный музей с произведениями Марии Приймаченко.

24 марта в Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь.

7 мая россияне уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова.

13 мая в результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века. В Воронцовском дворце взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

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