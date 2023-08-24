Портников: Я уверен, это последняя война, которая позволит нам выбраться из-под обломков империи

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По моему мнению, мы должны сделать выводы из этих событий, которые мы переживаем сегодня. Очень важно – делать правильные выводы. Многие говорят, что это не первая и не последняя война России и Украины. Я отношусь к тем людям, которые считают, что это непростая война, непростое испытание, но последняя такая война. Я абсолютно уверен, что после этой войны Украина станет частью цивилизованного мира, членом ЕС и НАТО, получит реальные гарантии безопасности, да это будет не просто и очень дорогой ценой. Но самое главное, что всегда нужно помнить, - мы сейчас имеем совершенно невероятный шанс закрыть страницу наших отношений, нашего продолжающегося столетиями конфликта с Россией", - отметил журналист.

Виталий Портников отметил, что это сделали все другие нации, которые пытались выбраться из-под обломков империи и из-под ее опеки. Так это сделали наши соседи из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии. Все эти страны в разное время были частью Российской империи. А сейчас они осознают, что им ничего не угрожает, потому что у них есть ядерный зонтик США. Эти страны сегодня являются свидетелями агонии империи, которая сейчас происходит на нашей земле.

"Я абсолютно уверен, что россияне никогда не пойдут на ядерный конфликт с цивилизованным миром. Нам важно сейчас получить гарантии безопасности от НАТО, чтобы россияне знали, что любое их последующее нападение будет оплачено дорогой ценой российских жизней. Мы должны сделать много выводов. Первое – иметь консолидированное, антипопулистское общество, не верящее в бессмысленные обещания, второе – провести все те реформы, которые сегодня требует от нас цивилизованный мир. Сейчас общество готово к государственности и жертвует ради будущей государственности жизнью тысяч людей, погибающих российско-украинском. фронте. Это только начало этого пути, но мы должны его пройти достойно", - подытожил Портников.