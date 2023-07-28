Портников, Цилык, "Хорея Казацкая": Зеленский подписал указ о награждении Шевченковской премией
В пятницу, 28 июля, президент Владимир Зеленский издал указ о присуждении Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко 2023 года
Об этом сообщает Офис президента .
Среди лауреатов премии – украинский публицист, писатель и журналист, телеведущий на телеканале Еспресо, обозреватель "Радио Свобода", автор аналитических статей в украинских изданиях, член Украинского ПЕН Виталий Портников.
В указе говорится, что премия Виталию Портникову присуждена за публицистические статьи и выступления последних лет.
Кроме того, премия присуждена:
- поэтессе Екатерине Калитко за книгу стихов "Орден молчальниц"
- исполнителям группы "Хорея Казацкая" Тарасу Компаниченко, Максиму Бережнюку, Северину Данилейко, Ярославу Крысько, Сергею Охримчуку за аудиоальбом "Песни Украинской революции"
- литературоведу Михаилу Назаренко за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях
- режиссеру Ирине Цилык за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин"
"Установить на 2023 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 429 тысяч гривен каждая", – говорится в указе.
Кроме того, указом утвержден новый персональный состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В состав Комитета по Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко вошли:
- Евгений Нищук — актер, глава Комитета
- Дмитрий Чистяк – писатель, литературовед, заместитель председателя Комитета (по соглашению)
- Сергей Васильев – театральный критик (по соглашению)
- Анна Веселовская - театровед (по соглашению)
- Игорь Гайдай - фотохудожник (по соглашению)
- Алексей Жиров (Олекса Манн) – художник (по соглашению)
- Вадим Карпяк – журналист, телеведущий (по соглашению)
- Елена Кашуба-Вольвач - искусствовед (по соглашению)
- Валентина Корниенко – мастер народного искусства, искусствовед (по соглашению)
- Василий Кузан - писатель, литературовед (по соглашению)
- Андрей Любка – писатель (по соглашению)
- Олег Михайлюта (Фагот) – музыкант (по соглашению)
- Олеся Мудрак-Ковалив - писательница (по соглашению)
- Иванна Сахно - актриса (по соглашению)
- Виктор Сидоренко – художник (по соглашению)
- Владимир Сиренко – дирижер, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)
- Богдана Фроляк – композитор, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)
- Андрей Халпахчи - киновед (по соглашению)
- Анжелина Швачка – оперная певица, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году.
Национальная премия установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направлены на укрепление государственности и демократизацию украинского общества.
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