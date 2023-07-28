Об этом сообщает Офис президента .

Среди лауреатов премии – украинский публицист, писатель и журналист, телеведущий на телеканале Еспресо, обозреватель "Радио Свобода", автор аналитических статей в украинских изданиях, член Украинского ПЕН Виталий Портников.

В указе говорится, что премия Виталию Портникову присуждена за публицистические статьи и выступления последних лет.

Кроме того, премия присуждена:

поэтессе Екатерине Калитко за книгу стихов "Орден молчальниц"

исполнителям группы "Хорея Казацкая" Тарасу Компаниченко, Максиму Бережнюку, Северину Данилейко, Ярославу Крысько, Сергею Охримчуку за аудиоальбом "Песни Украинской революции"

литературоведу Михаилу Назаренко за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях

режиссеру Ирине Цилык за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин"

"Установить на 2023 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 429 тысяч гривен каждая", – говорится в указе.

Кроме того, указом утвержден новый персональный состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В состав Комитета по Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко вошли:

Евгений Нищук — актер, глава Комитета

Дмитрий Чистяк – писатель, литературовед, заместитель председателя Комитета (по соглашению)

Сергей Васильев – театральный критик (по соглашению)

Анна Веселовская - театровед (по соглашению)

Игорь Гайдай - фотохудожник (по соглашению)

Алексей Жиров (Олекса Манн) – художник (по соглашению)

Вадим Карпяк – журналист, телеведущий (по соглашению)

Елена Кашуба-Вольвач - искусствовед (по соглашению)

Валентина Корниенко – мастер народного искусства, искусствовед (по соглашению)

Василий Кузан - писатель, литературовед (по соглашению)

Андрей Любка – писатель (по соглашению)

Олег Михайлюта (Фагот) – музыкант (по соглашению)

Олеся Мудрак-Ковалив - писательница (по соглашению)

Иванна Сахно - актриса (по соглашению)

Виктор Сидоренко – художник (по соглашению)

Владимир Сиренко – дирижер, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)

Богдана Фроляк – композитор, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)

Андрей Халпахчи - киновед (по соглашению)

Анжелина Швачка – оперная певица, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (по соглашению)

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году.

Национальная премия установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направлены на укрепление государственности и демократизацию украинского общества.