Об этом сообщило издание "Читомо".

"Цель книги - Ukraine!Unmuted - открыть иностранной аудитории украинскую культуру, а особенно обращается к ее самобытности и антиколониальному дискурсу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что книга вышла в свет на английском и литовском языках, а для украинской аудитории эссе будут представлены онлайн на родном языке. Публикации будут выходить в свет дважды в неделю на веб-ресурсах Института, а также на странице партнеров – журнала о современной культуре KORYDOR.

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Издание добавляет, что эссе, созданные специально для "Украинского Среза", призваны открыть иностранцам украинскую культуру и ее контекст, осмысливают историю искусства, моды, кино с акцентом на вопросы колониализма и реинтерпретации; актуализируют некоторые сугубо украинские культурные явления XX и XXI веков.

В сборник вошли тексты: "Картирование "нации ниоткуда" Николая Рябчука, "Встреча с собой" Виталия Портникова, "Неожиданная история успеха украинской культуры" Ярославы Стрихи, "Занесенные снегом" Екатерины Ботановой, "Украинский авангард и народное искусство" Дианы Клочко, "Киевские книжники покоряют Московию" Тараса Лютого, "Кино как apparatus антиколониального дискурса" Ивана Козленко, "Под верхними слоями" Юрия Прохасько, "Империя выходит из моды" Зои Звиняцковской и "Искусство войны" Юрия Вовкогона.

Составительница и редактор книги - издательство, автор и переводчица Оксана Форостина.

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