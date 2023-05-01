Об этом он заявил во время эфира Эспрессо.

"Когда мы говорим о любых посреднических усилиях, мы должны учитывать не столько позицию посредников, сколько позицию сторон, потому что любой посредник Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китайская Народная Республика, Бразилия, всегда может опираться только на позицию сторон" , – отметил он.

Портников добавил, что во многом ЕС за период 2014-2022 годов пытался сделать то же, что КНР пытается сделать сейчас.

"То есть это гарантии территориальной целостности Украины с отложенным статусом Крыма, я говорю о периоде 14-22 лет, и с уступками, которые могли бы удовлетворить политическое руководство РФ в виде какого-то особого статуса донецких и луганских районов в составе Украины", - отметил он. .

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Также Портников добавил, что следует обратить внимание на то, что сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, когда комментировал китайско-украинские переговоры.

"Он сказал, что надеется, что позиция Китая поможет России достичь целей спецоперации и лучше, чтобы путем переговоров. То есть лучше, чтобы Украина сама капитулировала, а не ее пришлось бы добивать годами. Вот российская позиция... И эту российскую позицию может не понимать Си Цзиньпинь. Что может Си Цзиньпинь может считать восприимчивым результатом своего посредничества - отказ Украины от территорий, которые уже захвачены Россией", - добавил он.

Также журналист отметил, что "Россия хотела бы, чтобы китайские дипломатические усилия позволили затянуть украинское политическое руководство в определенную ловушку".

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"Поскольку сейчас нельзя использовать Дмитрия Козака, который был таким участником "спецоперации" на первом этапе, который пытался заманить украинское руководство в ловушку прямых переговоров с Донбассом и т.д." Так что сейчас пусть эту роль исполняет Ли Хуэй, это такой китайский Казак будет. И если удастся остановить украинское наступление, посеять определенное недоверие между Украиной и западными союзниками, и если удастся потянуть время для того, чтобы Россия смогла изготовить как можно больше ракет для новых массированных ударов, и мобилизовать новых военнослужащих для оккупации новых украинских территорий, то будет считаться, что китайская роль исполнена. И в той ситуации, цели "спецоперации", заключающиеся в ликвидации украинской государственности, будут выполнены с меньшими потерями, чем они могли быть выполнены без китайского участия. Потому что если мы соглашаемся с тем, что сейчас реальный план "спецоперации" - это интеграция украинских земель в состав РФ до 2030 года, то у Путина есть еще 7 лет, чтобы выполнить задачу", - заявил Портников.