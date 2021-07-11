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Портников объяснил, когда украинская политика выйдет из состояния безысходности

11 июля, 2021 воскресенье
22:00
Общество

Главной проблемой политической и избирательной систем Украины является люмпенизированная часть патерналистски ориентированных избирателей с советским мышлением "взрослых детей"

Об этом журналист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире Еспресо.TV.

Именно этим людям, подчеркнул он, постоянно нужны новые, доселе невиданные в политике лица, от которых они требуют гораздо больше, чем те могут дать. И более того, считается, что именно такая категория политиков и политических сил способна воплотить в жизнь фантастические мечты упомянутых избирателей.

Отсюда и постоянные разочарования, и падения рейтингов лидеров и партий.

"Если бы удалось создать сейчас какую-то совершенно новую фигуру, то эта новая фигура выиграла бы у Зеленского во втором туре выборов с результатом 70 на 30. Зеленский проиграет любому новому кандидату на выборах президента Украины сокрушительно, а партия "Слуга народа" исчезнет с политической арены так, будто ее никогда и не было. Но вместо нее появится партия "Народ без слуг", которую будет возглавлять этот новый украинский лидер", - пояснил Виталий Портников в еженедельной аналитической программе" Субботний политклуб ".

Прекратится подобное только со временем, когда не останется советского типа избирателей, уверен Портников.

"В таком состоянии безысходности, потому что это политический тупик, Украина может существовать еще 20 лет. До того времени, пока советские и постсоветские поколения, заточенные на патернализм, отсутствие собственной инициативы, на ставку на государство, которое должно все сделать. Вот до тех пор, пока эти люди будут большинством наших избирателей, у Украины нет никакого реального политического выхода. Когда появятся новые люди? Через лет 15-20. Это будет уже другой политический процесс. Важно до него дожить и удержать это государство пусть даже с вот таким населением", - отметил Виталий Портников.
 


Полный выпуск программы:


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Виталий Портников
будущее
Слуга народу
Субботний политклуб
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