Публицист попросил помочь властям исправить чиновничий беспредел в эфире телеканала "Эспрессо".

"Хочу напомнить вам о петиции, которую необходимо подписать, чтобы в цифровое вещание вернули телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой". Ведь без свободы слова Украина так и останется на пороге Европейского Союза и никакие переговоры не начнутся. Помогите властям исправлять чиновничий беспредел", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что выступая в Верховной Раде, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала свободу медиа главным залогом существования цивилизованного государства.

"Урсула фон дер Ляен сегодня выступила в Верховной Раде Украины и напомнила, что нам нужно сделать для дальнейшего развития отношений с Европейским Союзом. Первым она назвала закон о медиа, ведь свобода медиа является главным залогом нормального существования любого цивилизованного государства", - заметил Виталий Портников.

Видеоинструкция как подписать петицию о возобновлении вещания телеканалов "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал".

Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .

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