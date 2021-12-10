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Портал впечатлений представил новую линейку нестандартных подарков ко дню рождения

10 декабря, 2021 пятница
17:30
Общество bodo

День рождения – особый праздник для каждого. А тот, кто утверждает, будто не любит эту дату, просто никогда не получал действительно крутых подарков или же просто не имел возможности незабываемо отпраздновать этот день

Компания bodo – современный сервис, который помогает организовать любой праздник и подобрать для каждого уникальные впечатляющие презенты. На странице подарков на день рождения собраны десятки вариантов крутых сюрпризов для мужчин и женщин, детей и подростков, а также людей в солидном возрасте. Здесь можно найти феерические приключения, уникальные путешествия, познавательные мастер-классы и крутые предложения с адреналином.

Как выбрать подарок на день рождения: советы от bodo


Хороший подарок – это тот подарок, который вы бы с удовольствием оставили себе. Можно ли отнести к таким презентам очередной набор из шампуня, геля для душа и парфюмерной воды? Есть ли у вас непреодолимое желание стать владельцем еще одной записной книжки с красивой ручкой, которых в ящике уже несколько штук? Очевидно, что материальные вещи и бытовые предметы — не самый лучший подарок на юбилей или другую дату. Следовательно, компания bodo предлагает коренным образом изменить подход к выбору поздравлений и дарить впечатления. Несколько примеров:
  1. Вместо традиционного застолья можно организовать для друзей игру в пейнтбол или развлечься в зорбах.
  2. Купить для лучшей подруги сертификат на шоппинг со стилистом.
  3. Выбрать на юбилей для папы приглашение на семейную рыбалку.
  4. Заказать для любимого незабываемый тест-драйв суперкара.
  5. Впечатлить невесту ювелирным мастер-классом, где можно создать для нее эксклюзивное украшение.

Эмоции — лучшее, что мы можем дать человеку, который для нас близок. Благодаря сервису bodo делать подобные сюрпризы теперь очень просто. Впечатления можно купить в пяти городах Украины: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове. Их можно реализовать в течение 9 месяцев в удобное время. Все услуги на сайте подробно описаны и подкреплены видеообзорами, фото и отзывами клиентов.

Подарок от bodo — гарантия незабываемого поздравления


Одно из преимуществ покупки подарка именно в этом магазине – индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете заказать одну услугу или выбрать сразу несколько различных вариантов. В любом случае оплата будет производиться за одно впечатление. Если же это комплект предложений — стоимость будет равна цене самой дорогой. В результате получатель подарка сможет самостоятельно выбрать, какое из приключений активировать на сайте и воплотить в жизнь.

Также сервис предлагает разные форматы подарочной карты. Это может быть стильная коробка с приглашением с тайным кодом внутри или электронный сертификат, который посылают на e-mail в указанную дату.

В конце концов каждый владелец bodo-приглашения имеет возможность обменять его на любое другое на сайте во время активации сертификата. Если вдруг захочется попробовать что-нибудь другое или испытать более острые эмоции.

Компания позаботилась о том, чтобы угодить каждому и оставаться уникальным местом, где всегда можно выбрать идеальный подарок.
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