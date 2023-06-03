Порт Тамань в РФ прекращает перевалку газа из-за угрозы атак дронов, - Reuters
Экспортный терминал в российском порту Тамань в Краснодарском крае прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак беспилотников
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
На долю этого порта приходится около 7,5% всего российского экспорта углеводородного сырья и около 20% – казахстанского. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в направлении Тамани.
Собеседники агентства уточнили, что решение было принято после атак дронов на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы 31 мая. Источники напоминают, что сжиженный углеводородный газ является наиболее взрывоопасным.
Участники рынка, по данным Reuters, планируют законсервировать перевалки на неопределенный срок и рассматривают другие маршруты поставок. Возможно, российские поставки будут переориентированы на Польшу, внутренний рынок или Китай.
Власти РФ или представители компаний, работающих в порту Тамань, сообщения Reuters не комментировали.
- Напомним, утром 26 мая в российском Краснодаре прогремели взрывы. Представители власти заявили, что зафиксировано повреждение здания, пострадавших нет.
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