Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
Последнее судно вышло из порта в Украине в среду, то есть за день до того, как Россия может выйти из "зернового соглашения", предусматривающего безопасный экспорт зерна
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН.
Судно DSM Capella вышло из порта Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию.
Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 мая. Для его продолжения оккупанты требуют:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Ранее сообщалось, что цены на пшеницу начали резко расти из-за опасений, что РФ может выйти из "зернового соглашения".
- По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, переговоры по продлению "зернового соглашения" могут пройти в ближайшие дни в онлайн-формате.
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