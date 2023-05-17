Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН.

Судно DSM Capella вышло из порта Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 мая. Для его продолжения оккупанты требуют:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Ранее сообщалось, что цены на пшеницу начали резко расти из-за опасений, что РФ может выйти из "зернового соглашения".